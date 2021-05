È morto per cause naturali Mario Romani, il cuoco 42enne trovato morto ieri mattina nella sua abitazione in via Cornalias a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis.

Lo ha stabilito l'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis, conclusa intorno alle 18.

Il 42enne, secondo quanto si apprende, aveva una serie di problemi e patologie anche gravi che purtroppo gli sono state fatali. Adesso si attende la restituzione del corpo ai familiari e il dissequestro dell'abitazione.

L'esame esterno della salma fin dall’inizio non aveva evidenziato ferite o ecchimosi riconducibili a un episodio violento. Sul volto e sulla testa non c'erano tagli o segni evidenti di eventuali percosse.

L'ipotesi è quella che l'uomo abbia avuto un malore e sia caduto all'indietro, battendo la testa.

