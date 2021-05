Importante innovazione per Ctm Cagliari, che è la prima azienda di trasporto pubblico a rendere accessibile il proprio sito web a varie tipologie di disabilità grazie all'intelligenza artificiale.

Dopo aver sviluppato le funzionalità per ciechi e ipovedenti all'interno dell'app Busfinder, attraverso l'adeguamento del sito internet, continua, dunque, l'impegno di Ctm per rendere non solo i mezzi di trasporto ma anche le informazioni accessibili. Oltre al trasporto di linea dotato di mezzi accessibili, Ctm offre il servizio Amicobus dedicato alle persone con disabilità e mobilità ridotta. È un servizio del tipo porta a porta e con prenotazione telefonica, che assicura un viaggio con destinazione programmata e che d'estate prevede anche il collegamento alle spiagge cagliaritane.

Secondo il presidente di Ctm SpA, Roberto Porrà, due gli “obiettivi importanti: il primo è rendere tutta la nostra flotta elettrica e sostenibile, il secondo è avere una mobilità e un'infomobilità accessibili a tutti i tipi di disabilità. La sensibilità della nostra azienda è conosciuta da tempo e non si ferma alle disabilità di tipo motorio. Il vero cambiamento culturale delle aziende inizia dalla sensibilità verso i clienti. Non proponiamo solo un viaggio ma proponiamo un'esperienza di viaggio sostenibile e accessibile".

"Per Ctm - aggiunge il direttore generale dell'azienda Bruno Useli - l'attenzione a tutte le forme di disabilità è una delle priorità assolute, non solo nei termini di garantire un diritto al trasporto adeguato ma anche nel realizzare, come per il sito internet e l'app Busfinder, dei prodotti con funzionalità su misura: si tratta di una questione di inclusione e integrazione".

(Unioneonline/v.l.)

