Un boato, poi il buio. Mentre nella vecchia casa campidanese dormiva un’intera famiglia. I due anziani genitori di 88 e 87 anni, i loro figli.

Si è sfiorata la tragedia, nella notte tra venerdì e sabato, in via Argiolas a Pirri. A venir giù è stato il muro perimetrale che divide la casa campidanese della famiglia Repe da un terreno in cui sono in corso lavori di abbattimento di una vecchia abitazione.

A crollare è stata anche la parete di una delle camere in cui riposava uno dei figli. La stanza è ora inagibile, come inagibile è anche l’ala della casa in cui si trova la stanza da letto dei due anziani.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione e la Polizia municipale. Stamani anche l’impresa che sta eseguendo i lavori nell’area confinante ha raggiunto via Argiolas per verificare i danni. Assolutamente consistenti.

