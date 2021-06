Sono 16 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Sardegna nelle ultime ore, a fronte di oltre tremila tamponi effettuati.

Il tasso di positività è dello 0,5% e non si registrano nuove vittime.

Cala ancora il numero di pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari dell’Isola, ma si registra però un nuovo ingresso in terapia intensiva.

Ecco il bollettino integrale del 24 giugno 2021: “Sono 57.162 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 16 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.367.138 tamponi, per un incremento complessivo di 3.055 test rispetto al dato precedente.

Non si registrano nuovi decessi (1.489 in tutto). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica (-11 rispetto al monitoraggio precedente) e 5 in terapia intensiva (+1).

Attualmente in Sardegna sono 2.330 le persone in isolamento domiciliare e 53.296 (+45) i guariti. Sul territorio, dei 57.162 casi positivi complessivamente accertati, 14.973 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.685 (+4) nel Sud Sardegna, 5.165 a Oristano, 10.964 a Nuoro, 17.361 (+4) a Sassari”.

