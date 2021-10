Ancora giù di un terzo i casi di Covid in Sardegna: a rivelarlo è la Fondazione Gimbe nel consueto monitoraggio, che considera però la settimana dal 13 al 19 ottobre e dunque non tiene conto dell’incremento di contagi (28 nuovi casi) segnalato ieri dal bollettino regionale.

Nella settimana 13-19 ottobre Gimbe registra una performance in miglioramento per i casi di attualmente positivi per 100.000 abitanti (92) ed evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-30,9%) rispetto alla settimana precedente. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (5%) occupati da pazienti Covid.

In Sardegna la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari a oltre il 76% (media Italia

74,3%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 3,8%) solo con prima dose. Lo rileva la Fondazione Gimbe che pone la Sardegna settima tra le regioni Italiane per velocità della campagna in questa fase.

Secondo il report del Governo attualmente i sardi vaccinati sono 1.215.884, con un ritmo di circa 3mila dosi al giorno, tra prime e seconde somministrazioni, mentre il numero di nuovi vaccinati della settimana 13-19 ottobre, standardizzato per 100.000 soggetti che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino al 12

ottobre, è pari a 3.733, fa sapere ancora Gimbe.

Infine il tasso di copertura vaccinale terze dosi è pari al 4,1%, contro una media italiana del 9,3%.

