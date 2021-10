Sono 28 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna, secondo i dati diffusi dal bollettino regionale.

Sono 1.979 le persone testate, mentre risultano processati in totale, fra molecolari e antigenici, 29.705 test, dato quest’ultimo però frutto di un riallineamento sulle precedenti rilevazioni.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, e dunque non si registra alcuna variazione rispetto alla precedente rilevazione. Salgono invece i pazienti ricoverati in area medica, che sono oggi 59 e dunque 10 in più rispetto a ieri.

Si registrano 1.373 casi di isolamento domiciliare, 54 in meno rispetto alla precedente rilevazione.

Non si segnala alcun decesso.

