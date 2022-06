Edilizia, commercio all’ingrosso e al dettaglio, automotive. Sono i settori nei quali la Guardia di finanza provinciale di Cagliari ha svolto una serie di controlli nei confronti di varie imprese mettendo sotto la lente di ingrandimento anche alcuni professionisti appartenenti sia al mondo sanitario che giuridico-contabile.

L’evasione fiscale complessiva accertata dalle Fiamme gialle è pari a 4.631.731 euro.

I finanzieri, in tutte le circostanze, hanno verificato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, per una, e in alcuni casi per tutte, le annualità sottoposte ad esame, fattispecie che indicizza questi soggetti come evasori totali.

Mentre diverse sono state le metodologie utilizzate per ricostruire il reale volume d'affari dei soggetti sottoposti a ispezione: in particolare, per i professionisti le attività hanno permesso di acquisire documentazione di natura extracontabile. Confrontando il numero delle prenotazioni effettuate dai clienti con il numero delle prestazioni fatturate, sono emerse differenze da ricondurre all’omessa documentazione, elemento che ha consentito di giungere a un realistico volume d'affari dei professionisti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata