Ita e Volotea sono di nuovo in corsa per gestire la continuità territoriale. Sono le uniche due compagnie ad avere presentato offerte all’ultima procedura negoziata bandita dalla Regione. Nel pomeriggio sono state aperte le buste ed è stata esaminata la regolarità dei documenti contenuti. Ora si procederà alle verifiche approfondite delle offerte e forse già stasera ci sarà l’aggiudicazione.

Nel frattempo, si conoscono i ribassi proposti dalle compagnie per garantire le sei rotte tra la Sardegna e la Penisola.

Sulla linea Cagliari-Roma Volotea ha proposto uno sconto sulla base d’asta del 41,6%, contro il -12% di Ita. Poi la Cagliari-Milano: anche qui è in vantaggio Volotea (-41,6%) su Ita (-23%).

Sulla linea Alghero-Roma Volotea ha proposto un ribasso a del 23,1%, contro il 3% di Ita. Alghero-Milano: è avanti Volotea (-23,1%) su Ita (-11%).

Infine le tratte galluresi. Sulla Olbia-Roma Volotea ha proposto uno sconto del 40,6% contro il -15% di Ita, e anche sulla Olbia-Milano è avanti Volotea (-40,6%) su Ita (-21%).

IL DETTAGLIO DELLE OFFERTE – Rispetto alla base d'asta di 37 milioni, Ita ha presentato un'offerta di 28,4 milioni (ribasso 8,5 milioni), Volotea di 21 milioni (ribasso 15,9 milioni): una differenza di 7,3 milioni che premia il low cost. Se dovesse vincere la gara, alle casse della Regione la continuità costerebbe 21 milioni e non 37, con la vittoria di Ita invece il costo sarebbe di 28 milioni.

L’ASSESSORE – “Credo che ci siano le condizioni per l'aggiudicazione della gara a Volotea, sia per i ribassi maggiori presentati rispetto a Ita, che per la documentazione che sembra avere le carte in regola". Così l'assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Giorgio Todde, dopo l'apertura delle buste con le offerte per i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna dal 14 ottobre e per i prossimi 7 mesi.

"A noi interessa - ha chiarito l'esponente della Giunta - che a prescindere dal vettore aggiudicatario sia garantito un servizio efficiente, chiaro e confortevole per i cittadini sardi, per il diritto alla mobilità". Sull'esito della gara: "La commissione sta lavorando a tappe forzate, speriamo che stasera si individui la compagnia vincitrice per far sì che non sia interrotto il pubblico servizio".

