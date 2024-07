Per due sere sarà come tuffarsi nei favolosi anni Cinquanta americani, con i gruppi pronti a infiammare il palco con la loro musica che non passa mai di moda: tutto pronto per il “Boom-Chicka-Boom Weekender 2024”, il primo e unico Rock'n'Roll e Rockabilly festival anni 50 in Sardegna che si terrà venerdì e sabato al Corto Maltese, sulla spiaggia del Poetto.

Tanti gli artisti che si esibiranno nella due serate tutta da ballare, presentate da Miss Dani Lou. Si parte venerdì, con Bop Meters, Rocca ande His Brothers, Dylan and The Lone Wanderers, Gigio The Cat, Tommy Mad & Rizzone, e le lezioni di ballo di Pino e Melania. Sabato, spazio a Greg and The Three-Billies, Patrick & The Crazy Slivers, Sally Quiet and Rocking Vibe, Renny Round, e in chiusura nuovamente Tommy Mad & Rizzone, e le lezioni di Pino e Melania.

Patrizio Atzori, front man dei Patrick & The Crazy Slivers, tra gli organizzatori insieme a Maurizio Rocca del Boom-Chicka-Boom Weekender 2024, spiega come i due generi musicali siano in realtà uno stile di vita: «Non è solo la musica ad appassionare il pubblico sempre crescente che apprezza il Rock'n'Roll e il Rockabilly: l’abbigliamento, il taglio di capelli e la barba, il modo in generale di vivere la vita vanno oltre le canzoni. Non è più solo una cultura di nicchia, la Rockabilly family si sta allargando: nel weekend ci sarà spazio per gruppi emergenti ed affermati, si potrà imparare i balli degli anni Cinquanta legati a questi due generi musicali, e ci sarà anche un barbiere».

