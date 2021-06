Cagliari si conferma tra i comuni capoluogo italiani più maturi dal punto di vista digitale. È quanto emerge dall'Indagine sulla maturità digitale dei Comuni capoluogo, realizzata fra aprile e maggio 2021 per Dedagroup Public Services, società in prima linea nello sviluppo delle nuove infrastrutture pubbliche digitali del Paese, e presentata oggi a Forum PA 2021 nel corso del convegno "Italia digitale: il ruolo dei Comuni per una PA al servizio di cittadini e imprese".

L’INDAGINE – L'indagine analizza il grado di maturità digitale dei 110 comuni italiani capoluogo sulla base di tre dimensioni: “Digital public services”, e in particolare il livello di disponibilità online di 20 tra i principali servizi al cittadino e alle imprese; “Digital PA”, e cioè l'integrazione dei Comuni con le principali piattaforme abilitanti individuate dal Piano triennale per l'informatica pubblica; “Digital Openness”, la numerosità e l'interoperabilità degli open data e la comunicazione con i cittadini attraverso i canali social.

Immaginando il percorso di digitalizzazione come una corsa di velocità, l'indagine individua tre classi di maturità digitale collocando i Comuni in tre momenti: "Blocchi di partenza", "Stacco" e "Spinta".

Cagliari si posizione proprio nella fase di "Spinta" con un indice Ca.Re. (Cambiamento Realizzato) pari a 54, riflesso delle significative performance dell'Indice Digital Public Services, pari a 67, dell'Indice Openness, pari a 47 e dell'Indice Digital PA, pari a 50, confermando così la propria capacità di mantenere alto il livello di performance e attenzione all'adozione di soluzioni digitali.

"I dati ci rendono molto orgogliosi e mostrano quanto la nostra amministrazione stia lavorando con forza verso la transizione digitale", spiega il sindaco Paolo Truzzu. “In realtà – prosegue - il percorso di Cagliari parte da molto lontano ed è legato alla storica e particolare inclinazione del territorio e degli imprenditori a sviluppare innovazione tecnologica. Vogliamo comunque migliorare e costruire servizi sempre più a misura del cittadino, ecco perché rafforzeremo investimenti e collaborazioni".

Secondo Fabio Meloni, amministratore delegato di Dedagroup Public Services, "Cagliari, con cui collaboriamo, è tra i comuni più virtuosi e, nonostante l'ottimo posizionamento sul fronte della maturità digitale, continua a lavorare per migliorare ulteriormente".

