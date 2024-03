C’è il primo sondaggio in vista delle elezioni comunali di Cagliari. A realizzarlo, quando mancano circa due mesi e mezzo al voto per la scelta del sindaco e del nuovo consiglio di Palazzo Bacaredda, è l’istituto BiDimedia, su commissione di Giuseppe Farris, che da mesi è in campo per la poltrona di primo cittadino a capo di una coalizione civica (CiviCa 2024).

E la prima domanda cerca ovviamente una risposta nell’interesse del committente: «Alle prossime elezioni comunali di Cagliari prenderebbe in considerazione l'eventualità di votare una lista civica anziché per uno dei partiti tradizionali?». Queste le risposte: Sì, sicuramente il 20,1%, Sì, probabilmente il 21,3%, No, probabilmente il 20,2%, No, sicuramente il 21%, mentre non sa il 17%.

Agli intervistati è stato chiesto anche quanta fiducia nutrano nei confronti di alcuni potenziali candidati sindaco: Giuseppe Farris, Gianni Chessa, Edoardo Tocco e Massimo Zedda.

Nell’ordine, sulla fiducia.

Giuseppe Farris: molta 21%, abbastanza 18%, poca 18%, nessuna 34%, non so 9%. Non lo conosce il 23%.

Gianni Chessa: molta 6%, abbastanza 16%, poca 11%, nessuna 65%, non so 8%. Non lo conosce l’8%.

Edoardo Tocco: molta 8%, abbastanza 19%, poca 29%, nessuna 40%, non so 4%. Non lo conosce il 10%.

Massimo Zedda: molta 17%, abbastanza 24%, poca 21%, nessuna 36%, non so 2%. Non lo conosce il 2%.

I sondaggisti hanno anche ipotizzato due scenari: una sfida tra Farris, Zedda e Chessa e un’altra fra i primi due e Tocco al posto del sardista.

Nel primo caso Zedda si attesterebbe al 54%, Chessa al 27% e Farris al 19. Ha risposto “non so” il 53% degli intervistati.

Nella seconda ipotesi l’ex sindaco dei Progressisti avrebbe il 53%, Tocco il 30% e Farris il 17. Non saprebbe chi votare il 47%.

Da questi numeri sembra emergere che un centrodestra diviso potrebbe portare alla vittoria il centrosinistra, con Zedda. Martedì la coalizione si riunirà di nuovo a Oristano: il tempo stringe.

Il sondaggio è stato realizzato fra il 26 e il 29 marzo, su una popolazione maggiorenne residente nel comune di Cagliari, con un campione di 800 intervistati su 1175 contatti totali.

