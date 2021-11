Intervento dei vigili del fuoco di Cagliari per un incendio divampato in un chiosco in legno sul Lungomare Poetto.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, due squadre di pronto intervento sono intervenute con un'autopompa e un'autobotte per spegnere le fiamme che hanno coinvolto una parte interna della struttura e alcuni arredi da servizio bar.

Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.

I vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

(Unioneonline/v.l.)

