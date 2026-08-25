Gli ovili e i casolari sparsi per l’hinterland cagliaritano continuano a restare uno dei nascondigli più utilizzati per occultare armi illegali.

A confermarlo sono gli ultimi dati diffusi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che segnalano da inizio anno oltre 300 tra armi da fuoco – pistole, fucili, munizioni e esplosivi – e armi bianche – coltelli e simili – ritirate e sequestrate durante servizi mirati di perlustrazione e perquisizione.

«Un marcato incremento dell'attività preventiva – viene sottolineato – condotto con il supporto di unità cinofile specializzate in ricerca di armi ed esplosivi e battute nelle aree rurali».

«L'obiettivo prioritario di questi sopralluoghi – prosegue il Comando – è stato proprio quello di prevenire ogni rischio: non solo accertando l'adozione delle misure di sicurezza per una corretta custodia e fornendo suggerimenti utili, ma anche verificando il rigoroso e costante mantenimento dei requisiti previsti dalla legge».

Nel dettaglio, durante i controlli sono state individuate 242 armi da fuoco e 62 armi bianche. «Si tratta – evidenzia l’Arma – di armamento rinvenuto nel corso di specifici servizi operativi, sequestrato o ritirato ai sensi dell'articolo 39 del T.U.L.P.S. per ragioni di pubblica sicurezza: una misura fondamentale per disinnescare preventivamente potenziali pericoli, prevenendo anche il solo pericolo di un utilizzo delle armi in tutte quelle occasioni in cui i Carabinieri sono intervenuti per conflitti intra-familiari o di vicinato, scongiurando anticipatamente la commissione di reati gravi».

«Le complesse attività di controllo e prevenzione sono state condotte – specifica il Comandante Provinciale Generale di Brigata Luigi Grasso – in costante e proficua sinergia con il qualificato Ufficio Armi della Questura di Cagliari, nell’alveo del modello integrato tra le forze di polizia e sotto l’attento e coordinato indirizzo del Prefetto di Cagliari, la dottoressa Paola Dessì. Oltre a costituire un adempimento dei compiti d’istituto che l’Arma svolge quotidianamente a presidio della legalità, questa capillare attività di vigilanza e prevenzione rappresenta un concreto fattore di garanzia per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini».

(Unioneonline)

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