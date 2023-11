Il grande nome del Capodanno di Cagliari è quello di Marco Mengoni.

Almeno è quello che ha deliberato all’unanimità la Giunta comunale: per il concertone, si legge nel documento, è stato individuato nel vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo il cantante «di richiamo nazionale ed internazionale il cui nome possa attirare il maggior numero di persone, cittadini e turisti di ogni età».

Il contratto non è ancora stato firmato: la Giunta ha dato mandato al Dirigente del servizio Sport, Cultura e Spettacolo di definire gli atti necessari all’ingaggio dell’artista.

Vincitore di XFactor nel 2009, Mengoni ha trionfato due volte al Festival di Sanremo: nel 2013 e nel 2023. Apprezzato e amato dalle più disparate fasce d’età, Mengoni è stato il primo artista italiano nella storia di Mtv ad ottenere una vittoria nel Best European Act degli “Mtv Europe Music Awards”.

Concerto e festeggiamenti si terranno in piazza Paolo VI, per i cagliaritani piazza dei Centomila: bocciata per i cantieri l’area di piazza Yenne – largo Carlo Felice, impossibile per questioni di spazi e sicurezza allestire il palco.

