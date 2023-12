Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu raccomanda, in tutta la città, di non usare petardi, botti, razzi e in genere artifici pirotecnici, «a tutela dell'incolumità e della salute di persone e di animali da affezione» e annuncia misure per la sicurezza urbana rafforzate, dal centro alla Fiera, in occasione del Capodanno 2024.

Per Capodanno giro di vite anche sugli alcolici, con un'ordinanza, dove si dispone che, dalle 18 del 31 diembre alle 6 del 1 gennaio 2024, da viale Trieste a via Ospedale, da via Santa Margherita a Via Roma, passando dal Bastione di Saint Remy, ai Giardini Pubblici e sino al Lungomare New York 11 settembre 2011, oltre all'area di pertinenza della Fiera e nelle zone limitrofe del viale Diaz, via Pessagno, via degli Sport e nella Piazza Marco Polo è istituito il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo.

Per gli esercenti sarà vietata la vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, anche erogate da distributori automatici. Inoltre i titolari di queste attività dovranno "custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto”.

Sul sito del Comune i dettagli dell'ordinanza con il dettaglio delle strade interessate ai divieti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata