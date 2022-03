La città di Cagliari si candida a Capitale Europea Verde 2024.

"A partire dalle linee programmatiche di mandato - dichiara il sindaco Paolo Truzzu - la volontà dell'amministrazione è di puntare fortemente sulle tematiche verdi come strumento di crescita della nostra città. Tale nostra convinzione è stata ulteriormente rafforzata dalla pandemia Covid-19 e dai fondi messi a disposizione dall'Europa per l'implementazione della mobilità sostenibile e del verde, della riduzione e ottimizzazione dei consumi energetici e della corretta gestione dei rifiuti”.

"Anche grazie ai fondi europei – prosegue Truzzu – in questi mesi si sta disegnando il futuro della nostra città. In tal senso, la candidatura a Capitale Europea Verde 2024, premio europeo che purtroppo non è mai stato aggiudicato ad una città italiana, sarà presentata come pungolo e stimolo per cercare di migliorare le annose criticità di Cagliari".

In preparazione alla candidatura, il servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica organizzerà una serie di incontri tematici sull'ambiente in città.

Il primo appuntamento, riservato ai rappresentanti degli ordini professionali (agronomi, ingegneri, architetti, biologi, geologi, chimici, geometri, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), si terrà in modalità telematica giovedì 24 marzo e verterà sul tema "Le alberature cittadine: la tutela e lo sviluppo".

"La candidatura a Capitale Europea Verde 2024 - commenta il vice sindaco e assessore al Verde Giorgio Angius - è una sfida per affrontare a viso aperto il problema del rinnovamento della nostra città, per troppo tempo trascurato. La serie di incontri tematici che avranno luogo nelle prossime settimane ha lo scopo di affrontare e discutere queste problematiche con gli esperti del settore, per cercare delle soluzioni che possano avere ricadute positive negli anni a venire per la nostra città".

