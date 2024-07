Tornano i trattori in città. Le loro ruote pesanti, il corteo e il suono dei clacson sono il grido disperato delle campagne sarde, contro la siccità e la crisi del settore. Stamattina il via alla protesta: passano in via Roma, a Cagliari, bloccando il traffico nelle strade verso il centro, con lunghe file di auto in coda. La manifestazione era stata annunciata da Coldiretti nei giorni scorsi.

Un corteo – quello che sta prendendo corpo in queste ore – che, secondo le stime, dovrebbe raggiungere il migliaio di persone. «Arriveremo sotto il palazzo della Regione - aveva spiegato Luca Saba, direttore dell'organizzazione di categoria -. Chiediamo un cambio di marcia rispetto ai precedenti governi regionali: vogliamo avere risposte immediate innanzitutto sulla questione della siccità, sui voucher e sull'acqua per gli animali, ma stiamo chiedendo anche un cambiamento riguardo la burocrazia, la fauna selvatica, la gestione dell'emergenza e tutto quanto oggi sta limitando la crescita dell'agricoltura sarda».

La crisi delle campagne è oggetto di continue denunce da parte di Coldiretti «ormai da quattro mesi. Sono passati i primi dall'insediamento della nuova giunta, adesso ci attendiamo interventi immediati soprattutto per garantire che a luglio e ad agosto gli animali possono avere acqua e cibo e che le colture in pieno campo non vadano buttate», le parole di Saba.

Nel frattempo, come da programma, i mezzi pesanti stamattina hanno percorso le strade di campagna, hanno salutato le aziende agricole e sono arrivati in città, pronti per la manifestazione. Disagi su tutte le arterie che collegano il centro e l’hinterland, con traffico in tilt e auto in coda.

