Sono oltre 31mila le multe della Polizia municipale elevate nei confronti degli automobilisti cagliaritani. Una media – si legge nel report di metà anno – di circa 5mila e 200 violazioni al mese, 173,4 al giorno.

C’è chi supera i limiti di velocità, chi circola senza patente o con la revisione scaduta.

Ma il record è indiscusso spetta alla sosta irregolare, il peccato principale del cagliaritano al volante. Prassi che da sola copre oltre due terzi delle violazioni accertate nel primo semestre del 2023, che si chiude a quota 31mila 223: di queste 22mila e 503 riguardano l'auto lasciata dove non si dovrebbe.

Il secondo gradino del podio spetta all'insana abitudine di superare i limiti di velocità, sul terzo troviamo 814 automobilisti colpevoli di circolazione con veicolo non revisionato. Ma c'è chi è riuscito a fare persino peggio: è il caso dei 161 che hanno pensato di mettersi alla guida senza aver ancora preso la patente, o dei 22 che, pur avendola revocata, hanno continuato a guidare. Si aggiungono 410 sanzioni per mancata assicurazione e 265 per cinture di sicurezza non pervenute. Mentre, sorprendentemente, gli episodi legati all'utilizzo del cellulare sono poco meno di 500; 522 per la precisione.

Sara Marci

