Il Generale di Brigata Stefano Iasson, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, ha visitato oggi il Comando Provinciale di Cagliari. A riceverlo, il Generale Luca Corbellotti e una rappresentanza di militari della sede e delle otto Compagnie operanti nel territorio della Provincia.

Iasson ha espresso apprezzamento «per gli elevati livelli di efficienza operativa dimostrati nel tempo» e per le operazioni di servizio portate a compimento fra settembre e ottobre 2023. Fra queste ha ricordato il sequestro di 5 grosse piantagioni di canapa da droga e di oltre cinque chili di ketamina.

Il Generale ha colto l’occasione per spiegare quali siano i prossimi obiettivi: conoscere la complessa realtà locale per una gestione ottimale delle risorse e per migliorare l’efficienza dei Reparti della provincia di Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

