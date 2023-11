Gratta e vinci molto fortunato a Cagliari.

Un “Nuovo Doppia Sfida”, tagliando che prevede due modalità di vincita e costa cinque euro, ha fatto vincere la bellezza di 500mila euro nel capoluogo sardo.

La massima vincita possibile per il fortunato giocatore.

Agimeg, che riferisce la notizia, ricorda che per incassare questo tipo di premi i tagliandi vincenti vanno presentati o fatti pervenire (a rischio del possessore) presso l'Ufficio premi Lotterie Nazionali in viale del Campo Boario 56/D a Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo. In questo secondo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Il pagamento si può incassare tramite bonifico bancario o postale o assegno circolare. *Tutti i premi superiori a 500 euro prevedono una trattenuta del 20% applicata alla parte eccedente i 500 euro.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata