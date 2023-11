Quel continuo viavai dall’abitazione del quartiere di San Michele a Cagliari aveva attirato l’attenzione della Polizia.

I Falchi della Squadra Mobile hanno così iniziato a monitorare la casa e ieri, dopo aver assistito a una cessione di droga, sono intervenuti facendo scattare il blitz.

In manette sono finiti un uomo di 49 anni e la sua compagna di 46. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato e sequestrato 300 grammi di marijuana, 350 euro ritenuti provento dello spaccio e materiale per il confezionamento. I due sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio: oggi la direttissima, il gip ha convalidato l’arresto. Per lui sono scattati i domiciliari, nessuna misura cautelare invece per la donna.

