In via Vespucci, sotto il cavalcavia Salvatore Ferrara che corre tra il vecchio stadio Sant’Elia e il Parcheggio Cuore, a Cagliari, c’è una discarica che cresce e si espande. Buste di cellophane nere ricolme di spazzatura, gonfie di plastica. Vecchi vestiti, barattoli di tinta, cavi elettrici, bottiglie di birra. E poi gli immancabili ingombranti.

Nuovi cumuli spuntati di recente. Negli ultimi giorni. Una discarica specializzata, visto che contiene per lo più passeggini, cullette, seggiolini d’auto per bambini.

Possibile che alcuni degli oggetti abbandonati siano “merce” non venduta durante il mercatino dell’usato della domenica, che per la loro posizione non rientrano nel raggio d’azione degli spazzini del Comune.

Uno sconcio che rispunta puntuale dopo ogni bonifica, dopo le pulizie straordinarie.

