In preda ai fumi dell’alcol ha picchiato due ragazzi senza alcun apparente motivo.

È successo a Cagliari, in piazza Costituzione. Protagonista dell’aggressione è un un africano, che si è scagliato contro un giovane cagliaritano, con un pugno sul viso. La vittima è stata prontamente difesa da un amico, anche lui pestato dall’uomo. Immediato l’arrivo delle Volanti della Polizia davanti all’Antico Caffè, che hanno bloccato lo straniero. Sul posto anche il 118 per i primi soccorsi.

L’uomo è stato fatto salire in una delle auto e accompagnato negli uffici della Polizia di Stato in viale Buoncammino per i primi accertamenti. Trasferito poi in Questura, è stato sentito ancora una volta dagli agenti. La sua posizione dipende dalla querela che la vittima dell’aggressione potrebbe sporgere nei suoi confronti. Da parte dei due ragazzi colpiti dallo straniero però ancora nessuna denuncia.

(Unioneonline/v.f.)

