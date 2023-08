Mattinata movimentata in via Cadello a Cagliari: un uomo, ubriaco, ha seminato il panico tra le auto, minacciando chiunque passasse da quelle parti. Sono dovute intervenire tre pattuglie della Polizia e dei Carabinieri.

Agenti e militari hanno provato a far ragionare l’uomo, un cittadino sudamericano, che ha proseguito con minacce, insulti e atteggiamenti violenti.

Le forze dell’ordine hanno dovuto lavorare con molta calma per evitare problemi, senza creare ulteriori situazioni di pericolo, a chi passava in via Cadello. Dopo quasi un’ora è stato necessario impugnare il taser, puntandolo verso l’uomo che alla fine si è arreso.

Accompagnato in questura, è stato trattenuto per far passare lo stato di alterazione e alla fine denunciato.

