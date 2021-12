Coinvolto in un incidente stradale, ha preso a calci la pattuglia della Polizia locale che era intervenuta per i rilievi. Movimentato episodio questa mattina intorno alle 4.30 in via Garfagnana a Cagliari.

Un 33enne ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un palo della luce. Quando è stato sottoposto al controllo etilometrico è emerso che fosse positivo ben oltre il limite consentito. Quindi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con sequestro del veicolo e ritiro della patente.

Non solo: ha anche colpito a calci e pugni la macchina della Polizia municipale tanto che sono dovute arrivare alcune pattuglie dei carabinieri. L’uomo verrà denunciato anche per i reati di resistenza, minaccia e danneggiamento di veicolo di istituto con livrea.

