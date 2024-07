Guida in stato di ebbrezza è l’accusa di cui deve rispondere un giovane di 21 anni, denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari.

Il giovane è stato fermato alla guida di una Fiat 500, intestata a una società di Elmas in via Carloforte: sottoposto all’alcol test è stato trovato positivo a un tasso alcolemico di oltre una volta e mezza il limite consentito dalla legge.

La patente è stata immediatamente ritirata sul posto e gli atti relativi all'infrazione sono stati trasmessi all'Autorità Giudiziaria, che valuterà i risvolti penali della vicenda.

«Questo intervento – fanno sapere i carabinieri – è solo uno dei tanti che i Carabinieri eseguono regolarmente per mantenere alta la guardia contro comportamenti irresponsabili alla guida. L'obiettivo di tali operazioni è ridurre il numero di incidenti stradali, proteggendo così la vita dei cittadini e garantendo una maggiore sicurezza sulle strade. I Carabinieri di Cagliari continueranno a intensificare i loro sforzi, consapevoli che ogni controllo effettuato può significare una vita salvata. La sicurezza stradale rimane una priorità assoluta, e la lotta contro la guida in stato di ebbrezza è una delle importanti battaglie da combattere per proteggere la comunità».

(Unioneonline/D)

