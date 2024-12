Incidente questa mattina poco dopo l’alba a Cagliari.

Gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e della Sezione Infortunistica Stradale del Corpo di Polizia Locale di Cagliari sono intervenuti in viale Trieste per lo schianto di un’auto. Alla guida un uomo di 43 anni, residente in un comune della Città Metropolitana, che ha perso il controllo della macchina che è andata completamente distrutta.

Gli accertamenti hanno evidenziato che il conducente – rimasto illeso – aveva bevuto: nel sangue aveva un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Non solo: il veicolo era senza assicurazione e la revisione era scaduta. Di qui il sequestro amministrativo, patente ritirata.

L'uomo sarà deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, rischia una multa tra 1.500 e i 6.000 euro, incrementata da un terzo alla metà per il fatto avvenuto prima delle ore 7, e l'arresto da sei mesi a un anno.

La violazione accertata, ricorda la Polizia locale, «comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni (raddoppiata per aver causato un incidente) ma a seguito di eventuale condanna la legge prevede la revoca della stessa patente».

