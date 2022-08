Patente ritirata e denuncia a Cagliari per un 45enne che ha causato un incidente stradale con feriti ed è scappato.

L’uomo, nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio, ha travolto con l’auto una moto, facendo finire a terra il 77enne che la guidava. Una pattuglia della Sezione Infortunistica della Polizia Locale di Cagliari ha individuato il ferito in via Is Cornalias, riverso sulla strada.

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito un forte rumore e di aver intravisto un veicolo di colore scuro dileguarsi subito dopo.

Dopo aver prestato soccorso al ferito (trasportato al pronto soccorso in codice giallo), grazie anche alle testimonianze dei presenti e di alcune segnalazioni telefoniche arrivate alla Centrale Operativa del 113, gli agenti sono risaliti alla macchina in fuga e al suo conducente, un 45enne residente nel quartiere che circolava con la patente per giunta scaduta.

L’uomo ha cercato di negare ogni coinvolgimento: peccato che sull’auto, incastrati nella parte anteriore, c’erano alcuni frammenti proprio della moto travolta.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata