Estorsione e usura: sono i reati che hanno portato all’arresto di un quarantottenne cagliaritano, che prima ha concesso un prestito a una donna, con tassi d’interesse “da strozzo”, poi ha cercato di portarle via l’auto.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra Mobile. La vittima, una cinquantottenne, si trovava in stato di bisogno e si era rivolta a lui per avere quattromila euro. Il prestito le era stato concesso, in contanti, a patto che entro tre settimane restituisse cinquemila euro. A garanzia del debito la donna ha consegnato la sua auto, del valore di tredicimila euro.

Scaduto il termine, il quarantottenne ha minacciato di procedere con il passaggio di proprietà.

La donna, disperata, si è rivolta alla polizia. Ricostruita la vicenda, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato il presunto estorsore, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del questore: per il quarantottenne si sono aperte le porte del carcere.

«Denunciare», fanno sapere dalla Questura, «è un atto di coraggio che può fare la differenza non solo per chi subisce un torto, ma anche per la comunità intera, specialmente quando si vive un momento di vulnerabilità, paura e indigenza. Può rappresentare un passo fondamentale per contribuire a costruire un sistema di giustizia più solido e a prevenire ulteriori episodi criminali, rendendo la comunità un luogo più sicuro per tutti.

Agire tempestivamente è fondamentale: la denuncia non solo determina l’inizio di un percorso di protezione ma contribuisce anche a prevenire ulteriori abusi».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata