Incidente stradale a Cagliari, sulla 554, all’altezza del km 1.

Si è verificato un tamponamento a catena, che ha coinvolto sette auto. Nello scontro due persone sono rimaste ferite, trasportate in codice rosso in ospedale per dinamica. Ora si trovano al Brotzu e al Santissima Trinità, ma non sono in gravi condizioni.

Pesanti disagi alla circolazione, con tre pattuglie della Polizia Locale impegnate per svincolare il pesante ingorgo creato.

(Unioneonline/L.Ne.)

