Un 22enne di origine somala arrestato dai carabinieri a Cagliari con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il ragazzo è stato notato in atteggiamento sospetto con un connazionale, alle 5.30 del mattino, in via Baylle, da una pattuglia dei militari della stazione di Stampace, in servizio di controllo nel quartiere Marina.

I due sono così stati sottoposti a perquisizione e il 22enne è stato trovato in possesso di quasi un etto e mezzo di hashish e marijuana, divisi in dosi.

Per questo è stato fermato e processato per direttissima.

(Unioneonline/l.f.)

