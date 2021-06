Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con questa accusa i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato tre uomini e una ragazza minorenne, che secondo le indagini portavano avanti un’attività di smercio illegale “a conduzione familiare”.

Tra le persone coinvolte anche un 26enne, già noto alle forze dell’ordine e agli arresti domiciliari per reati legati alla droga.

Gli agenti, che tenevano d’occhio il gruppo, hanno fatto scattare il blitz dopo aver fermato un 20enne e una ragazza minorenne, in possesso di quasi 40 grammi di marijuana divisi in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 130 euro in contanti.

Quindi è scattata una perquisizione nell'abitazione della famiglia che gestiva l’attività di spaccio, durante la quale sono saltate fuori altre 69 dosi di marijuana e 6 dosi di hashisih, confezionate in sacchetti pronti per la vendita, oltre ad altro denaro contante.

A quel punto la droga è stata sequestrata e sono scattate le manette per i tre maggiorenni coinvolti, mentre la più giovane del gruppo, su decisione del pm del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, è stata affidata a uno dei genitori.

(Unioneonline/l.f.)

