Circa 15 grammi di eroina già confezionata in dosi, hashish e quasi 600 euro in contanti, oltre a materiale vario utile al confezionamento delle dosi da smerciare. E’ ciò che hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari a casa di un 48enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Gli uomini della Polizia hanno individuato l’attività illecita nel corso di un servizio di controllo in via Seruci.

Gli agenti hanno infatti scoperto che all’ultimo piano di una palazzina era in corso una contrattazione per la vendita di droga.

Alla vista dei poliziotti i due clienti sono fuggiti, mentre il pusher è stato fermato. E dagli accertamenti è emerso appunto che non solo si dedicava all’attività di spaccio, ma che lo faceva nonostante fosse agli arresti.

L'uomo è stato quindi condotto in Questura in stato di arresto e poi sottoposto a un nuovo processo per direttissima.

