A due anni dall'inizio della guerra in Ucraina, domani - sabato 24 febbraio - a Cagliari si svolgerà un sit-in in piazza Vittime del Moby Prince, dalle 15 alle 17. L'evento - organizzato dalle associazioni "Liberi, Oltre Le Illusioni – Capitolo Sardegna", "Organizzazione cittadini immigrati" e "Ucraina-Sardegna, Uniti per la Pace", in collaborazione con i Radicali Italiani e la Gioventù Federalista Europea - sarà introdotto da una breve preghiera greco-cattolica in lingua ucraina alla presenza di padre Bogdan Markhevka della chiesa di Santa Restituta. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti della comunità degli ucraini residenti nell'Isola, dei rifugiati accolti subito dopo lo scoppio della guerra, ma anche dei sardi solidali con l'Ucraina, dei migranti dell’Est Europa e delle associazioni organizzatrici.

«Sarà un sit-in per la pace, ma anche per la libertà del martoriato popolo ucraino e in difesa dei valori europei», dicono le associazioni che hanno indetto il sit-in.

Saranno presenti anche il console onorario d’Ucraina Anthony Grande e il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco in rappresentanza del capoluogo.

