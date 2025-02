La sicurezza sul lavoro, le morti bianche, i caduti per incidenti occorsi durante e per causa del lavoro svolto. Temi di tragica e scottante attualità, che riempiono le cronache ormai con preoccupante frequenza. Looking for safeness: il potere di cambiare il mondo intorno a sé è il titolo dell’incontro che domani, sabato 15 febbraio, a Cagliari alle 17.30, alla Fondazione di Sardegna (via San Salvatore da Horta 2) vedrà protagonista Davide Scotti, figura di riferimento in Italia per quanto riguarda la cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

Scotti presenterà il suo libro Safeness (EPC Editore), intervistato da Claudia Camedda, Segretaria Regionale FIT (Federazione Italiana Trasporti) CISL Sardegna. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Rossolevante - ensemble creativo di artisti dello spettacolo nato più di vent’anni fa in Ogliastra, a Tortolì - nell’ambito della VI edizione della rassegna SARDEGNASICUREZZA, spettacoli, eventi, dedicati a salute, sicurezza e ambiente.

Durante l’incontro, Rossolevante accompagnerà il dialogo fra Davide Scotti e Claudia Camedda con alcune incursioni teatrali ispirate ai temi trattati nel libro (l’ingresso è libero fino a esaurimento posti).

© Riproduzione riservata