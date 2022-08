La notizia della tragedia avvenuta nella mattinata di ieri sull'Orientale Sarda, dove il 17enne Lorenzo Kingori Boi ha perso la vita in sella al suo scooter, ha raggiunto in breve tempo il cuore del quartiere cagliaritano di Stampace, dove il giovanissimo viveva con la famiglia, in un palazzo nel tratto finale di via Sant'Efisio.

I parenti appena appreso quanto accaduto a Urzulei sono partiti per l'Ogliastra, raggiungendo il cimitero di Lanusei dove è stato portato il corpo del giovane in attesa di poter fissare la data del funerale che verrà celebrato nella parrocchia di Sant'Anna.

I vicini di casa hanno scelto un rispettoso silenzio e uno degli zii, fratello del padre, si è limitato a far sapere che la famiglia è distrutta dal dolore e non se la sente di dire qualsiasi cosa in questo difficilissimo momento.

LA RICOSTRUZIONE – Lorenzo, nato a Mombasa insieme alla sorella dove il padre Andrea ha conosciuto la donna keniota con cui ha deciso di metter su famiglia, era studente al Pirandello e grande appassionato di moto. Ieri, insieme a un amico, era partito in sella al suo scooter Honda Sh 125 per raggiungere Olbia e seguire il Red Valley Festival: aveva acquistato i biglietti per lo show di Irama e Martin Garrix. Alle 11.20 percorreva la vecchia Orientale Sarda e al chilometro 180, nel territorio di Urzulei, ha perso il controllo del mezzo. Il giovane è piombato sull'asfalto e, scivolando, ha sbattuto la testa contro il guardrail, poco prima dell'ingresso in un tunnel in cemento. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Vani i soccorsi che gli sono stati prestati.

Neppure l'équipe dell'elisoccorso, intervenuta successivamente ai volontari della Pavs di Urzulei, è riuscita a strappare il ragazzo al suo destino crudele.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma, trasferita all'obitorio dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, in attesa di una relazione dettagliata sull'incidente da parte dei carabinieri delle stazioni di Urzulei e Santa Maria Navarrese intervenuti sul luogo della tragedia.

