Una donna di 90 anni è stata derubata da un falso dipendente di Abbanoa. Il colpo ieri a Cagliari in un’abitazione vicino al tribunale: portati via 70mila euro in contanti.

Da quanto si apprende, il falso operatore di Abbanoa è riuscito a entrare in casa della pensionata con la scusa di dover consegnare del denaro, probabilmente per una bolletta, ma aveva necessità di avere il resto. L'anziana lo ha fatto accomodare ed è andata a prelevare i soldi per il resto. In questo modo il ladro ha scoperto dove custodiva il denaro ed è riuscito ad appropriarsene.

Il furto è stato scoperto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Adesso il caso è passato in mano agli specialisti della mobile.

La polizia ribadisce l'appello nei confronti dei cittadini, degli anziani e delle persone che vivono da sole affinché non facciano entrare in casa tecnici di compagnie elettriche, telefoniche, o operatori di ditte sconosciute. Consigliano, inoltre, di non custodire in casa cifre così ingenti. In caso di sospetti è opportuno chiamare subito il 113.

In merito alla vicenda anche Abbanoa “consiglia ai clienti che dovessero notare comportamenti anomali di sedicenti tecnici di chiamare le Autorità competenti e di segnalare all’azienda i casi di presunte truffe”. Gli operatori di Abbanoa che eseguono interventi domiciliari sulle utenze “sono riconoscibili, esibiscono il tesserino e non chiedono mai di eseguire pagamenti sul momento”. Il Gestore unico precisa che “in nessun caso il cliente deve consegnare denaro al personale”.

