Nuova raffica di controlli della Polizia Locale di Cagliari contro la cosiddetta “malamovida”.

Nel mirino dei vigili anche un locale di piazza Yenne, sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a ragazzi minorenni.

Gli agenti intervenuti hanno infatti accertato che, tra le dieci persone che stavano bevendo alcol tavoli bevande alcoliche, due non avevano nemmeno sedici anni, mentre altre cinque non avevano compiuto i 18.

Per questo i vigili hanno subito avvisato dell’accaduto le famiglie dei ragazzi, mentre il titolare del locale è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Scatterà inoltre una sanzione amministrativa che prevede, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività per un massimo di tre mesi.

