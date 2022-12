Gli operatori della sezione di Polizia Amministrativa e Commerciale della Polizia Locale di Cagliari hanno sequestrato un ingente quantitativo di giocattoli non conformi alle direttive europee e destinati ai più piccoli.

L'esercente riceverà una multa salatissima che potrà arrivare sino a 10mila euro.

Sempre nell'ambito dei controlli, nel quartiere di Stampace basso è stato inoltre sanzionato un locale che vendeva alimenti e bevande e organizzava feste e intrattenimenti musicali con tanto di pubblicità sul web. Peccato che il gestore non avesse alcun titolo per farlo.

La sanzione in questo caso ammonta a 5mila euro.

I controlli in maniera più serrata continueranno per tutto il periodo delle festività.



