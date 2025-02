Ha scippato una donna in viale Merello, strappandole la borsa con forza e poi scaraventandola con violenza contro un’auto in sosta. Quindi la fuga, che è però finita nella zona di campagna di Montixeddu, dove la polizia ha fermato l’uomo, un 31enne di Samassi, che aveva nel frattempo provato a rifugiarsi nella fitta vegetazione.

Determinante, per rintracciare l’uomo, l’allarme dalle persone che hanno assistito alla scena e chiamato il 112, con l’immediato intervento delle pattuglie della Polizia di Stato presenti in zona.

Gli agenti delle Volanti hanno trovato addosso all’uomo 110 euro in contanti poco prima sottratti dalla borsa della donna che era stata abbandonata in strada durante la fuga.

Per la vittima, soccorsa da personale del 118, qualche ecchimosi al braccio e un grande spavento.

L’uomo, che proprio nei giorni scorsi era stato indagato in stato di libertà per l’ipotesi di «reato di possesso chiavi alterate e ricettazione», è stato accompagnato negli uffici della Questura e arrestato per rapina.

I fatti saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida.

