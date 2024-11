Pesanti disagi per gli abitanti del quartiere Fonsarda a Cagliari dove da 15 giorni ai piani alti dei palazzi l'acqua arriva col contagocce o per nulla. Comprensibili i disagi per i residenti. «Il forte abbassamento di pressione», dicono alcuni inquilini, «si è verificato fin dai primi giorni di settembre, tuttavia in alcune ore del giorno si poteva usufruire di un minimo di flusso. Da alcune settimane invece la situazione è precipitata. Siamo stanchi di segnalare ad Abbanoa il disservizio, gravissimo dal punto di vista sociale e igienico sanitario».

Ormai l’unico filo d’acqua viene erogato a tarda notte, ma talmente flebile che non è in grado neanche di riempire i serbatoi. «Il risultato è che molti di noi, per la maggior parte anziani, sono ormai da giorni senza un filo d’acqua utile anche per poter usufruire dei servizi igienici».

Pare che la situazione sia riconducibile a dei lavori nelle immediate vicinanze di via dei Giudicati.

