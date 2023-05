È finita in Questura la notte di un ladro che ieri sera ha tentato di mettere a segno un furto in via Sardegna, nel quartiere della Marina, a Cagliari.

Il malvivente, del quale non sono state rese note le generalità, ha strappato la borsetta che una cliente di un noto ristorante teneva poggiata sullo schienale della sedia.

La donna, che si trovava al tavolo con un amico, ha urlato, mentre il ladro stava cercando di scappare a piedi. Sulla sua strada ha trovato alcuni giovani che, capito quello che era appena successo, gli hanno fatto lo sgambetto e lo hanno immobilizzato.

Intanto è partita la chiamata al 113. E sul posto sono arrivati gli agenti di una Volante: il ladro, un sardo, è stato identificato e arrestato. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima.

