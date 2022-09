Scoperta dopo aver rubato dei cosmetici, ha aggredito l’addetto alla sicurezza che le aveva chiesto la restituzione della refurtiva.

Sono dovuti intervenire gli agenti delle Volanti per fermare una quarantenne di origine algerina, che ieri mattina aveva tentato “il colpo” in un noto centro commerciale di via Dante, a Cagliari.

A chiamare il 113 era stato il vigilante: aveva seguito i movimenti della presunta ladra che, dopo aver sottratto alcuni cosmetici dagli espositori, si era diretta verso l’uscita, oltrepassando la barriera delle casse senza pagare.

L’addetto alla sicurezza l’ha raggiunta, chiedendole di svuotare la borsa. Ma lei, per tutta risposta, ha iniziato a colpirlo sulle braccia e sul collo nel tentativo di scappare.

Ma subito dopo è arrivata la polizia: la merce sottratta, recuperata dagli agenti, aveva un valore di circa 120 euro. Per la quarantenne è scattato l’arresto con l’accusa di rapina impropria.

(Unioneonline/EF)

