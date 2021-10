Pretendeva di vedere la sua ex compagna ed è arrivato a litigare con il suo nuovo fidanzato della donna, cui – proprio nel corso dell’alterco – ha rubato telefono cellulare e chiavi dell’appartamento. Poi, dopo una breve colluttazione, si è dato alla fuga.

Il rivale in amore – un 46enne – lo ha però inseguito ed riuscito a fermarlo. Nel frattempo sul posto, in via Goito a Cagliari, sono anche arrivati i carabinieri, che lo hanno denunciato.

Si tratta di un 29enne di Marrubiu, che non riusciva a rassegnarsi alla fine della relazione con la ex e che dovrà ora rispondere dell’accusa di rapina impropria.

(Unioneonline/l.f.)

