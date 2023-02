La Polizia locale di Cagliari ha individuato il conducente dell’auto che, nella notte tra l'11 e il 12 febbraio, ha danneggiato tre autovetture in sosta in via Medaglie d'Oro.

Si tratta di un 21enne di Carbonia, che dopo aver causato l’incidente si è preoccupato solo di far recuperare il proprio veicolo, gravemente danneggiato, dal carroattrezzi, per poi dileguarsi per sottrarsi alle proprie responsabilità.

Dopo gli aggiornamenti, gli agenti della Sezione Infortunistica lo hanno rintracciato e convocato

in Comando per i provvedimenti del caso.

