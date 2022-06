In Sardegna si tenta di portare e importare proprio di tutto.

Lo sanno bene i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, che – in collaborazione con Sogaer – hanno installato, presso le sale arrivi e partenze di Cagliari Elmas, due vetrine per mostrare un campionario di prodotti e merce sequestrata negli ultimi tempi negli scali e nei porti dell’Isola.

Un’iniziativa adottata non solo a Elmas, ma anche nei maggiori aeroporti italiani, come Fiumicino e Malpensa, per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di diffidare dalle imitazioni – molto simili agli originali, ma a volte realizzate con materiali scadenti e magari pericolosi – e di rispettare i canali del commercio legale, per non procurare danni economici alle aziende, piccole o grandi che siano, rispettose delle regole e dei criteri di qualità e tutale del consumatore.

In “mostra” falsi di ogni genere: scarpe, borse, camice con riprodotti i marchi più noti della moda.

Ma anche… una testa di alligatore. Un “reperto” arrivato dal Nordafrica al Porto Canale nelle scorse settimane in un container dove erano stivati prodotti realizzati in pelle di alligatore e coccodrillo, in violazione però delle regole su trasporto e commercializzazione, nonché della Convenzione “Cites” di Washington che regolamenta il commercio, in esportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione, di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione, nei 130 paesi che hanno aderito all’accordo.

Una delle vetrine a Elmas (Agenzia Dogane)

“Delle due show case, una è stata posizionata presso il terminal partenze dell’aeroporto, dove sono presenti numerosi negozi di abbigliamento che espongono capi di noti brand, l’altra nella sala arrivi del piano terra, dove il flusso dei passeggeri è in forte aumento nella stagione estiva. Al terminal partenze, in vetrina, sono esposti campioni di abbigliamento e accessori di note case di moda, Versace, Armani, Gucci, Chanel, Nike, Moschino ecc. sequestrati dai funzionari ADM in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Cagliari Elmas. Borse, t-Shirt, scarpe, camicie, felpe ecc. rappresentano una minima parte dei numerosi sequestri operati dai funzionari ADM impegnati in attività di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale”.

(Unioneonline/l.f.)

