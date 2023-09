I Carabinieri della Stazione di Stampace a Cagliari hanno arrestato in flagranza del reato di rapina un algerino 33enne, residente a Quartu Sant'Elena, disoccupato e con precedenti.

Secondo quanto ricostruito, poco prima in via Roma dopo aver colpito con un pugno al volto un trentasettenne, operaio di Quartucciu, che camminava sotto i portici, si è impossessato del suo cellulare ed è scappato in direzione centro.

Proprio in quel momento passava in via Roma una pattuglia dei carabinieri che lo ha raggiunto e catturato. Oggi l’udienza per direttissima.

La vittima è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 chiamata dai Carabinieri.

La refurtiva è stata recuperata all'interno di un’aiuola e restituita al legittimo proprietario.

(Unioneonline/D)

