Sfiorata la tragedia a Cagliari, in viale Cimitero.

Nella notte è caduto un grosso pino secolare in strada, poco dopo il cimitero monumentale di Bonaria. E’ successo intorno alle 2 di notte, per fortuna in quel momento non passavano pedoni o auto.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e della sede stradale.

La pianta è stata tagliata e rimossa, la strada temporaneamente chiusa per tutta la durata dell’intervento.

