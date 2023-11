Violenza ieri a Cagliari. Un 45enne brasiliano è stato aggredito di notte da due giovani che lo hanno picchiato per rubargli lo zaino.

L’uomo ha chiesto aiuto ai carabinieri che, arrivati in via Salaris, si sono messi sulle tracce dei responsabili, individuandone uno. Quest’ultimo, alla vista dei militari, ha gettato a terra lo zaino sottratto. La vittima, che ha riportato ferite al volto ed è stata portata al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato, lo ha riconosciuto. Si tratta di un 31enne di Monserrato domiciliato a Cagliari, denunciato per rapina in concorso e lesioni personali.

I carabinieri stanno ora indagando per risalire all'identità del complice.

(Unioneonline/s.s.)

