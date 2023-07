Un uomo è stato investito da un’auto oggi, poco prima dell’ora di pranzo in via della Pineta a Cagliari.

Si tratta di un 68enne residente a Cagliari che è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso del Brotzu, per fortuna non è in pericolo di vita. A travolgerlo un 84enne, anch’egli residente nel capoluogo.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi al pedone, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta del terzo pedone investito in due giorni in via della Pineta, ieri mattina stessa sorte è toccata a due donne.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata